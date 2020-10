Seit dem Jahr 2007 bietet das Jugendzentrum Hüsten Babysitterkurse speziell für Jugendliche an. Am Freitag, 16. Oktober, Freitag, 23. Oktober, und Samstag, 24. Oktober, jeweils von 11 bis 17 Uhr findet im Bürgerzentrum Bahnhof Arnsberg ein kostenloser, dreitägiger Babysitterkurs statt, der Wissen über die Rechte und Pflichten eines Babysitters und die verschiedenen kindlichen Entwicklungsphasen vermittelt. Ebenso bekommen Jugendlichen die Möglichkeit, einen angemessenen Umgang mit schwierigen Situationen zu trainieren. Weiterhin erhalten die Teilnehmer*innen einen Einblick in die Entwicklungspsychologie, Spielpädagogik, Baby und Kinderpflege und gesunde Ernährung. Zum Abschluss erhalten alle TeilnehmerInnen eine Bescheinigung und haben die Möglichkeit, in die Babysitterkartei des Jugendzentrums aufgenommen zu werden. Die MitarbeiterInnen des Jugendzentrums vermitteln die Absolventen dann an interessierte Familien weiter.