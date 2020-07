Wer von Arnsberg aus nach Soest oder Möhnesee fährt und umgekehrt, muss zur Zeit viel mehr Zeit einplanen. Momentan ist die Landstraße 229 in Breitenbruch komplett gesperrt. Dies ist seit drei Wochen der Fall. Eigentlich sollte die Vollsperrung dieses Nadelöhrs nur drei Wochen dauern, diese Zeit war gestern vorbei. Momentan sieht es so aus, als ob diese Vollsperrung noch länger anhält. Gestern waren wir dort. Die Umleitung ist lang und führt über Neheim hinaus, erst dann kann man wieder hochfahren in Richtung Haarstrang und Soester Börde. Das kostet sehr viel Zeit.

Es sind Straßenbauarbeiten zur Fahrbahnerneuerung der Bundesstraße 229 in Arnsberg-Breitenbruch. Die 930 000 Euro teure Instandsetzung der Bundesstraße innerhalb der Ortsdurchfahrt Breitenbruch ist in zwei Bauphasen geplant. In dem rund 1000 Meter langen Streckenabschnitt werden zusätzlich zur Fahrbahnsanierung ein Gehweg neu angelegt, ein Regenwasserkanal erneuert und die Haltestellen im Bereich der Ortsmitte barrierefrei umgebaut.