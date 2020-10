Herbstzeit ist Laubzeit: Was im Wald hübsch anzusehen ist, kann auf Gehwegen und Fahrbahnen schnell zur Rutschgefahr werden. Nach der Straßenreinigungssatzung der Stadt Arnsberg ist die Reinigung der Gehwege und auch vieler Straßen den Anliegern übertragen worden.

Zur Reinigung gehört auch das Auffegen und Entsorgen von Laub. Zu den Gehwegen, die von den Anliegern gereinigt werden müssen, zählen ebenfalls die Fußgängerverbindungswege. Das im öffentlichen Straßenraum aufgefegte Laub kann über die Biotonne entsorgt werden oder auf dem eigenen Grundstück kompostiert werden. Verboten ist jedoch das Verbrennen oder das illegale Ablagern im öffentlichen Raum sowie auf Grün- und Waldflächen. Ebenso darf das Laub nicht in die Gosse gefegt werden, da hierdurch die Straßeneinläufe verstopfen.

In der Laubzeit vom 5. Oktober bis 27. November besteht die Möglichkeit, unvermischtes Laub Laub (ohne Beimengungen von Gras, Blumenresten, Baum- und Grünschnitt etc.) kostenlos beim Wertstoffbringhof, Hüstener Straße 15, abzugeben.

Die Anwohner von Straßen mit extrem hohem städtischen Baumbestand bzw. Laubaufkommen werden wieder durch die Technischen Dienste Arnsberg mit Laubsäcken ausgestattet.

Die Abfuhr dieser Laubsäcke erfolgt an den Tagen der Biomüllabfuhr durch ein gesondertes Fahrzeug. Die Laubsäcke können an diesem Tag ab 6 Uhr am Straßenrand bereitgestellt werden. Die Laubsäcke sind nur für die Entsorgung des Laubs von Gehwegen und Straßen bestimmt. Laub und Grünschnitt vom privaten Grundstück sind über die Biotonne oder den Wertstoffbringhof zu entsorgen.