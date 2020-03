Zum 01.03.2020 geht das Bürgerportal „Ense Online“ an den Start. Das digitale Rathaus, entwickelt um behördliche Dienstleistungen zu modernisieren und für den Bürger einfacher zu gestalten, ist bequem von zuhause erreichbar.



Über die Homepage www.gemeinde-ense.de bietet das Bürgerportal Zugriff auf über 40 Dienstleistungen. Egal ob der Hund angemeldet, die Bewerbung online verschickt, das Gewerbe umgemeldet oder ein Führungszeugnis beantragt werden soll, all dies macht das Bürgerportal auch außerhalb der Öffnungszeiten der Verwaltung möglich, teilt die Gemeinde Ense mit.

Verwaltung rund um die Uhr

Das Bürgerportal setzt sich aus mehreren Bausteinen zusammen, um die verschiedenen Bereiche des sog. E-Governments zu verbinden und die Verwaltungsleistungen langfristig nicht nur den Bürgern elektronisch anzubieten, sondern auch den Mitarbeitern der Verwaltung eine medienbruchfreie Weiterverarbeitung zu ermöglichen. Angefangen bei der Anmeldung im Portal mit dem Servicekonto.NRW, weiter mit der Möglichkeit, sich anhand des Personalausweises in Verbindung mit der darin enthaltenen Onlinefunktion auf elektronischem Wege auszuweisen und zu identifizieren, über die vorerst überwiegend für die Bürger medienbruchfreie Beantragung verschiedenster Dienstleistungen aus allen Verwaltungsbereichen, weiter zur Bezahlung mit verschiedenen Online-Bezahlverfahren (PayPal, giropay und paydirekt) ist das Bürgerportal ein großer Schritt in Richtung Digitalisierung. Die Onlinefunktion des Personalausweises, bisher eine kaum genutzte und dem Bürger überwiegend fremde Funktion, ist gerade für das Bürgerportal von großer Bedeutung, erlangt dadurch ein stärkeres Nutzungspotential und gewinnt an Popularität, teilt die Gemeinde Ense mit.

Servicekonto.NRW



Die Registrierung und Anmeldung mit dem Servicekonto.NRW bietet zusätzliche Vorteile. Beispielsweise werden Onlineformulare automatisch mit persönlichen Daten (u.a. Name, Adresse und Telefonnummer) ausgefüllt. Das Servicekonto kann für alle Online-Angebote des Landes und der Kommunen in NRW genutzt werden, wobei die meisten Services ohne Anmeldung zugänglich sind. Zieht ein Bürger innerhalb NRW um, so kann er sein bereits registriertes Nutzerkonto weiter nutzen.

"Dokumentensafe"



Im eigenen Profil werden alle gestellten Anträge und Anfragen im sog. Dokumentensafe angezeigt. Außerdem werden bei einigen Services sogar Statusmeldungen zum Bearbeitungsstand angezeigt.

"Das Angebot wird stetig erweitert und verbessert, weshalb sich ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt", so die Gemeinde Ense, die mit dem Bürgerportal „Ense Online“ ihren bereits begonnen Weg zur digitalen und innovativen Verwaltung fortsetzt.