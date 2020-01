Wie Wärmebilder beim Aufspüren von Energieverlusten helfen, zeigen die Verbraucherzentrale NRW und Stadt Arnsberg auch in 2020 bei drei „Energiespa(r)ziergängen“, diesmal in Hüsten, Neheim und Arnsberg. Energieberater Carsten Peters macht jeweils abends einfache Thermografien von bis zu fünf ausgewählten Eigenheimen und zeigt direkt, wie die Bilder auf energetische Schwachpunkte hinweisen.

„Auf den Infrarotbildern sind zum Beispiel schlecht gedämmte Stellen und Wärmebrücken gut auszumachen“, erklärt Peters. „Thermografien verleiten allerdings auch schnell zu Fehldeutungen und sollten deshalb immer von Fachleuten interpretiert werden.“ Zu den abendlichen Rundgängen laden die Stadt Arnsberg, Stadtwerke Arnsberg und Verbraucherzentrale NRW alle interessierten Bewohnerinnen und Bewohner dieser Ortschaften ein.

Termine und Bereiche



Hausbesitzer, die die Technik an ihrem Eigenheim demonstrieren lassen und erste Tipps für die Sanierung erhalten möchten, können sich bis zwei Tage vor dem Spa(r)ziergang bewerben. Damit sich die zurückzulegenden Distanzen bei hoffentlich frostigen Temperaturen nicht zu groß werden, sollen die Demonstrationsobjekte jeweils in bestimmten Bereichen liegen:

28. Januar: Hüsten / Rumbecker Holz; Rumbecker Holz und zugehörige Nebenstraßen; Treffpunkt: Zufahrt Franz-Stock-Gymnasium, Ecke Rumbecker Holz/ Klostereichen.

5. Februar: Neheim / Moosfelde; Moosfelder Ring, Moosfelder Bogen, Moosfelder Höhe, Weidenhang und zugehörige Nebenstraßen; Treffpunkt: Vor dem Kindergarten Arche Noah.



18. Februar: Arnsberg / Jägerkaserne; Dickenbruch und Siedlung Jägerkaserne; Treffpunkt: Jägerplatz.

Startzeit für den Spa(r)ziergang ist jeweils um 19 Uhr.



Die Bewerbung erfolgt jeweils per Mail an arnsberg.energie@verbraucherzentrale.nrw oder unter Tel. 02932/ 51097-05 (-03) Wer nur mitgehen möchte, braucht sich nicht anzumelden.

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW wird vom Land Nordrhein-Westfalen, der Europäischen Union und der Stadt Arnsberg gefördert. Eine ausführliche Energieberatung, auch im eigenen Zuhause, können Verbraucher jederzeit vereinbaren unter Tel./Email: 02932/51097-05 / arnsberg.energie@verbraucherzentrale.nrw oder direkt in der Beratungsstelle Arnsberg, Burgstr. 5 in Neheim, alternativ unter 0211 / 33 996 555 oder unter www.verbraucherzentrale.nrw/energieberatung.