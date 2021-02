Die Maßnahmen der vergangenen Wochen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben zu einer Reduzierung der Infektionszahlen und zu einem Absinken der Inzidenzwerte geführt. Aufgrund dieser Entwicklung sollen nach Information des Schulministeriums NRW ab Montag, 22. Februar, die Grundschüler sowie Abschlussklassen, die sich auf ihre Prüfungen und Abschlüsse vorbereiten müssen, wieder zur Schule gehen können. Die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH passt deshalb den Fahrplan im Hochsauerlandkreis an und stellt das Angebot auf den gewohnten Verkehr an Schultagen um.

Somit werden die benötigten schulorientierten Fahrten und Linien wieder fahrplanmäßig einsetzen. Nach wie vor finden bis auf weiteres auf den NachtBus-Linien keine Fahrten statt. Zur Verminderung der Ansteckungsgefahr ist es weiterhin Pflicht, in Bussen und Bahnen eine medizinische Maske (OP-Maske) oder einer FFP-2-Maske (bzw. KN95/N95-Masken) zu tragen. Auf www.rlg-online.de oder in der mobil info App können Fahrgäste die genauen Abfahrtszeiten in der elektronischen Fahrplanauskunft abfragen. Kostenlose elektronische Fahrplanauskünfte gibt es unter

0 800 3 / 50 40 30. Personenbediente Auskunft erteilt die Schlaue Nummer im HSK unter 0 180 6 / 50 40 30 für 20 ct/Anruf im Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct/Anruf.