Der Geldautomat der Sparkasse Arnsberg-Sundern im Gebäude Krakeloh 21 in Müschede steht bald auch Volksbank-Kunden zur Verfügung.

Seit einem Einbruch Anfang März in ein Gebäude in Müschede, in dem ein Geldautomat der Volksbank Sauerland aufgestellt war, konnten die Dorfbewohner dort kein Geld mehr abheben. Befürchtungen, dass der Automat nun auf Dauer nicht mehr zur Verfügung stehen würde, beseitigte einer der Prokuristen der Bank jetzt in einem Gespräch mit der Geschäftsführerin des Ortsverbandes der CDU, Gisela Wilms. Dominik Pieper zeigte sich erfreut, eine Lösung für die Dorfbewohner gefunden zu haben.

Gemeinsame Nutzung ab 1. April



Ab 1. April können sie dort gebührenfrei Geld abheben. Die CDU Müschede bedauert zwar, dass die Filiale in der Hubertusstraße letztes Jahr geschlossen wurde, begrüßt aber die nun gefundene Lösung ausdrücklich. Laut Pieper ist die Aufstellung eines Geldautomaten für die Institute ein Zuschussgeschäft. Da aber sowohl bei der Sparkasse als auch bei der Volksbank der Service eine zentrale Rolle spiele, habe man sich zu der gemeinsamen Nutzung der SB-Station entschlossen. Die CDU Müschede bedankt sich bei beiden Instituten für die kundenfreundliche Lösung.