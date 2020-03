Die GRÜNEN im Hochsauerland bieten gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Arnsberg am Montag, 30. März 2020, um 19.00 Uhr eine Online-Videokonferenz für Unternehmen an, die sich aufgrund der aktuellen Corona-Krise in Finanznot befinden.



Für die IHK Arnsberg wird Michael Rammrath, Referent im Fachbereich Unternehmensförderung, teilnehmen und Fragen rund um das Thema Finanznothilfen beantworten. Dazu zählen die Sonderprogramme der KfW und der NRW.BANK, die Unterstützung durch die Bürgschaftsbank NRW und die NRW Soforthilfe 2020 (Hilfsfonds für Solo-Selbständige und Kleinunternehmen).

Der Link zur Videokonferenz lautet: https://zoom.us/j/544614172

Web-Kamera und Mikrofon nötig



Für die Videokonferenz wird eine funktionierende Web-Kamera und ein Mikrofon benötigt. Die Einwahl kann auch mit dem Smartphone geschehen. Um technischen Problemen vorzubeugen, ist die Einwahl auch eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn möglich.„Jetzt gilt, es den Schaden so gering wie möglich zu halten. Die Finanzhilfen müssen schnell dort ankommen, wo sie gebraucht werden“, erläutert Jörg Rostek, Geschäftsführer des GRÜNEN Kreisverbandes Hochsauerland.

Aus logistischen Gründen ist die Veranstaltung auf 100 Personen begrenzt.

Weitere Infos



Rückfragen bitte an: Jörg Rostek, Geschäftsführer GRÜNE HSK, unter buero@gruene-hsk.de oder Tel.: 0172 / 586 83 64. Weitere Infos gibt´s auch auf der Internetseite der GRÜNEN im Hochsauerland

www.gruene-hsk.de