Die Autobahn Westfalen beseitigt an der A46 im Bereich Arnsberg, Hüsten und Meschede-Freienohl Unfallschäden an den Schutzplanken. Am Donnerstag (18.3.) müssen dazu drei Anschlussstellen zeitweise gesperrt werden.

Anschlussstelle Neheim-Hüsten:

Von der Bahnhofstraße ist in der Zeit von 9 bis 10.30 Uhr keine Auffahrt auf die B229 in Richtung Autobahn möglich. Verkehrsteilnehmer auf der B229 sind von der Sperrung nicht betroffen.

Anschlussstelle Arnsberg-Altstadt:

Die Auffahrt auf die A46 in Richtung Hamm ist zwischen 11 und 12.30 Uhr gesperrt.

Anschlussstelle Freienohl:

Zwischen 12 und 14.30 Uhr ist die Auffahrt auf die A46 in Richtung Brilon nicht möglich.

Umleitungen sind jeweils eingerichtet. Polizei und Rettungsdienste können die Baustellen passieren.