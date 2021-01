Schaufensterbummel mal anders: Im "Kaufnett"-Sozialkaufhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg in Arnsberg kann weiterhin eingekauft werden – mit "Click & Collect". Interessierte haben die Möglichkeit, sich etwas aus dem Schaufenster auszusuchen und dann telefonisch zu bestellen. An der Abholrampe können sie ihre Sachen mitnehmen und bezahlen, kontaktlos natürlich.

„Der Mensch lebt ja nicht vom Brot allein, und wir haben richtig tolle Sachen!“, so Christine Weyrowitz, Geschäftsführerin der „Kaufnett“ gGmbH der Diakonie. „Am ersten Tag haben wir zum Beispiel eine gebrauchte Küche, einen Kinderwagen, einen Schlitten und warme Kinderschuhe verkauft“, erzählt sie. Alle gespendeten Sachen werden von den Mitarbeitenden sortiert und liebevoll für den Verkauf aufbereitet.Die Kundinnen und Kunden können im Schaufenster auch viele Lieblingsstücke entdecken, die in der Upcycling-Werkstatt nach dem Motto „Aus Alt mach schön“ entstanden sind. Darüber hinaus gibt es ab sofort die Möglichkeit, kostenlos Bücher mitzunehmen, die draußen in einem Korb bereitliegen. „Wir bitten darum, immer auf genügend Abstand zu anderen zu achten“, betont Christine Weyrowitz.

Montags bis freitags erreichbar



Die Mitarbeitenden sind montags bis freitags jeweils von 9.30 bis 16 Uhr unter Telefon 02931/ 9638240 zu erreichen. „Wir freuen uns, wenn möglichst viele Menschen unser Sozialkaufhaus mit Click & Collect unterstützen!“, sagt Christine Weyrowitz abschließend.