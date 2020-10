Für seine Mitglieder führt der Mieterverein Sauerland und Umgebung e. V. in Hüsten am Donnerstag, 15. Oktover, von 16.30 bis 17.30 Uhr im Petrus-Haus St. Petri, Kirchplatz 4 in Hüsten, Eingang neben der Bücherei, Beratungen im Miet- und Pachtrecht durch.

Hierfür ist eine Anmeldung unter Tel. 02331/204360 wegen der Einhaltung der Hygienevorschriften erforderlich. Die Beratungsräume dürfen nur mit einem Mund- und Nasenschutz betreten werden. Die weiteren Beratungen finden jeweils jeden 1. und 3. Donnerstag eines Monats statt, soweit dies die Pandemiesituation erlaubt. Neumitglieder können sofort beraten werden. Anmeldung erforderlich unter Tel. 02331/204360.