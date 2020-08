Am Montag, 10. August, nimmt die Baustelle in der Möhnestraße in Neheim nach zweiwöchiger Pause ihren Betrieb wieder auf.

Ab Dienstag früh ist es dann erforderlich, auch den Verkehr aus der Innenstadt in Richtung Moosfelde/L745 wieder über die Landesstraße umzuleiten. Eine dementsprechende Umleitung wird eingerichtet. Bis zur Firma Herbrügger bleibt die Straße für Anlieger und Kunden frei.