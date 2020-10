Seit einiger Zeit ist es für Menschen mit Pflegebedarf möglich, für die Hilfe durch Nachbarn bei den Pflegekassen den Entlastungsbetrag von 125 Euro im Monat abzurufen, um sich auf diese Weise bei ihnen erkenntlich zu zeigen. Um dieses Geld nutzen zu können, müssen die Nachbarschaftshelfer*innen bei der Pflegekasse die Teilnahme an einem Pflegekurs nachweisen.

Das Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Südwestfalen im Caritasverband Siegen-Wittgenstein bietet nun in Kooperation mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes des Hochsauerlandkreises, der AOK NordWest und Hope Schulung & Beratung, einen solchen Kurs an. Die Teilnehmenden lernen praktische Anleitungen und Tipps für den Umgang mit hilfebedürftigen Menschen sowie hilfreiches Wissen über Einschränkungen im Alter kennen.

Der Kurs findet am Dienstag und Mittwoch, 20. und 21. Oktober, von jeweils 15 bis 20.30 Uhr statt. Beide Kurstermine müssen wahrgenommen werden, um den Kurs bei der Pflegekasse anrechnen lassen zu können.

Kursort sind die Räume in der Kreisverwaltung Brilon, Am Rothaarsteig 1, in Brilon. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich. Aufgrund der aktuellen Situation ist die Teilnehmendenzahl begrenzt. Es gelten die allgemein gültigen Hygienevorschriften. Weitere Fragen und die Anmeldung beim Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz per E-Mail an suedwestfalen@rb-apd.de oder unter Tel. (0271/234178149.