ARNSBERG. Das Mariengymnasium Arnsberg lädt ab Samstag, 5. Dezember, zu den „digitalen Tagen der offenen Tür“ auf der Schulhomepage (www.mariengymnasium-arnsberg.de) ein.

In diesem Jahr findet aufgrund der Corona-Pandemie der Tag der offenen Tür am Mariengymnasium Arnsberg in dieser besonderen Form statt. Schüler und Eltern der vierten Klassen der Grundschulen haben über diesen Weg die Möglichkeit, anschauliche Informationen über das vielfältige Schulleben, den Stand der Digitalisierung sowie über unser pädagogisches Konzept zu erhalten.

Auch der mathematisch-naturwissenschaftliche Bereich, für den das Mariengymnasium Arnsberg als „MINT-freundliche Schule“ rezertifiziert wurde, wird den Gästen präsentiert. Das Mariengymnasium ist als „digitale Schule" ausgezeichnet worden. Alle Schüler arbeiten mit einem eigenen Tablet. Die digitalen Tage der offenen Tür werden auch die Chancen des digitalen Lernens an der Schule aufzeigen. Am 5. Dezember wird ein neuer Film „von Schülern für Schüler“ sowie mehrere kurze kleinere Videos der Öffentlichkeit vorgestellt, die die Schule aus Schülersicht präsentieren.

Seien Sie gespannt auf die Ergebnisse der Lernenden!

Das Lehrerkollegium freut sich auf viele interessierte Gäste der Homepage. Für individuelle Fragen steht der Erprobungsstufenkoordinator, Sebastian Wietschorke, gerne zur Verfügung (WietschorkeSebastian@Mariengymnasium-Arnsberg.de, Tel. 02931/ 3415).