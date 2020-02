Die Stadtwerke Arnsberg sanieren die Innenbeschichtung des Trinkwasserbehälters an der Steinbergstraße in Müschede. Ab dem 19. Februar wird daher die Steinbergstraße halbseitig gesperrt.



Der 1962 als Stalbetonbehälter erbaute Trinkwasserspeicher versorgt die Stadtteile Müschede und Wennigloh. Um die hohe Qualität des Trinkwassers weiter in gewohnter Form zu gewährleisten, wird die alte Innenbeschichtung aus Epoixharz im Sandstrahlverfahren entfernt und

durch eine neue mineralische Dickbeschichtung ersetzt. Für die Arbeiten werden Maschinentechnik und Schüttgüter benötigt, die auf der Steinbergstraße gelagert werden. Daher wird die Steinbergstraße vor dem Gelände des Trinkwasserspeichers halbseitig gesperrt.

Sperrung bis 3. April



Die Sperrung erfolgt ab dem 19. Februar und wird voraussichtlich bis zum 3. April beibehalten.

Die Stadtwerke Arnsberg bitte alle Anlieger um Verständnis für die erforderlichen Arbeiten und die damit verbundenen Behinderungen und Lärmbelästigungen.