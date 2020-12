Zu Weihnachten sind die Kirchen normalerweise so voll wie sonst das gesamte Jahr über nicht. Auf Grund der aktuellen Situation sieht das diesmal anders aus. Damit trotzdem jeder an den Weihnachtsgottesdiensten teilnehmen kann, haben sich einige Arnsberger Kirchen unter dem Motto „Wir bringen Weihnachten nach Hause“ eine Lösung überlegt: Ausgewählte Gottesdienste werden in Bild und Ton im Internet übertragen.

In Zusammenarbeit mit der Dortmunder Agentur „Vorzeigekind“ wurde innerhalb kürzester Zeit das Portal „Kirchen-Stream“ umgesetzt: Unter www.kirchen-stream.de kann jeder die Weihnachtsgottesdienste der Propstei-Kirche und der Heilig-Kreuz-Kirche anschauen. Außerdem

werden die Samstagsgottesdienste der Kapelle des Seniorenwohnheims St. Anna übertragen. Das Portal ist bewusst seniorengerecht gestaltet, sodass jeder, der über einen Internetzugang verfügt, an den Gottesdiensten teilnehmen kann. Einfach die gewünschte Kirche auswählen und schon kann man dem Gottesdient in Echtzeit beiwohnen – kostenfrei und ohne Werbung. "Dabei war es uns besonders wichtig, dass jeder mit so wenig Klicks wie möglich zu einem laufenden Stream kommt. Dazu haben wir ein komplett neues System von Grund auf entworfen", erklärt Alexander Hesse, der Programmierer der Website. Christian Mono und sein Team von der Vorzeigekind GmbH hatten bei der Umsetzung verschiedene Hürden zu bewältigen: „Es musste alles sehr schnell gehen. In wenigen Wochen wurde die Internetseite umgesetzt. In den kommenden Tagen werden die Kirchen mit entsprechender Bild und Tontechnik ausgestattet“.

Einfache Bedienung



Und genau wie die Website sollte auch diese Technik keinen Pastor vor eine zu große Herausforderung stellen. „Wir haben großen Wert darauf gelegt, die Bedienbarkeit so simpel wie möglich zu gestalten“. Denn: Die Kirchen werden selbstständig und ohne externe Dienstleister streamen. „Weihnachten sehen wir als Testlauf“ erklärt Christian Mono. „Wenn das Konzept angenommen wird, wollen wir in Zukunft weitere Kirchen in das Portal integrieren.“ Ziel ist es, bis Ostern eine Großzahl aller Kirchen im Umkreis mit der entsprechenden Technik auszustatten um so jedem die Möglichkeit zu bieten, den Gottesdiensten seiner Lieblingskirche von Zuhause aus beizuwohnen.

Termine



24. Dezember

Heilig Kreuz: 11 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr, 22 Uhr

Propstei: 15 Uhr, 17 Uhr, 19 Uhr

25. Dezember

Heilig Kreuz: 9 Uhr, 11 Uhr

Propstei : 7.30 Uhr, 11 Uhr, 18.30 Uhr