Um eine spektakuläre Trekking-Umrundung in Nepal geht es beim Monatstreff des Deutschen Alpenvereins, Sektion Hochsauerland, am 19. Februar in Arnsberg.

Der Dhaulagiri und die Annapurna sind nur zwei der insgesamt acht Achttausender Nepals. Während ausschließlich Profibergsteiger eine Gipfelbesteigung wagen, ist die Umrundung dieser Giganten auch für ambitionierte Wanderer machbar. Paula Hieronymus und Simon Mautes haben diese spektakuläre Trekking-Umrundung im Herbst 2018 ohne die Hilfe von Bergführern oder Trägern in insgesamt 18 Tagen absolviert.

Eintritt frei



Simon Mautes berichtet am Mittwoch, 19. Februar, 20 Uhr im SGV-Jugendhof in Arnsberg (Hasenwinkel 4) mit einer Foto- und Videopräsentation von den Erlebnissen auf dieser Tour. Zudem gibt es das kostenlose Vereins-Magazin „Bergfex“ mit dem kompletten Jahresprogramm.

Alle Interessierte sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei!