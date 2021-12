André Kraus wird Deutscher-Vizemeister im Crosslauf

LAC Veltins Hochsauerland Athlet André Kraus wird am Niederrhein Deutscher - Vizemeister im Crosslauf. Am 18. Dezember fanden zum Jahresabschluss die Deutschen Crosslauf Meisterschaften in Sonsbeck am Niederrhein statt.

Nach seinem Sieg 2021 bei den Westfälischen Crosslauf Meisterschaften in Breckerfeld, maß sich André Kraus vom LAC Veltins Hochsauerland nun auch mit der gesamtdeutschen Konkurrenz in seiner Altersklasse M 45. Auf einer Laufstrecke von 6,15 Kilometer Länge, die zu 100% über tiefen Wiesenuntergrund, gespickt mit diversen Strohballen, führte, gelang ihm dabei ein Überraschungs-Coup gegen die nach Bestzeiten deutlich höher eingeschätzte Konkurrenz der Republik. In 22:22 Minuten konnte er mit großem Kampfgeist, hinter dem überlegenen Sieger Matthias Weippert (21:40 Min.) aus Rostock, hauchdünn den 2. Platz vor Hakim El Makrini (Köln), Claudius Pyrlik (Hanau-Rodenbach) und Titelverteidiger Jürgen Zehnder (Pfungstadt) belegen.

Für den 46jährigen Kraus, aus Oeventrop, bedeutete der Deutsche - Vizemeistertitel in Sonsbeck den bislang größten Einzelerfolg seiner Sportkarriere.