Die finale Abstimmung für die HSK-Sportgala 2020 läuft: Noch bis zum 16. Februar kann gevotet werden.

Neben den erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportlern kann nun auch für die besten Mannschaften und Profisportler/innen aus dem Hochsauerlandkreis gevotet werden. Der KreisSportBund HSK ruft dazu alle Sportvereine und alle am Sport interessierten Personen zur online-Abstimmung unter www.sportgala-hsk.de auf. Zusätzlich zur finalen Abstimmung wird erstmals eine Fachjury die Ergebnisse in allen Kategorien neutral bewerten und in das Endergebnis einfließen lassen.

Vorverkauf gestartet



Der Vorverkauf für die Veranstaltung ist angelaufen. Erstmals erhalten Sportvereine einen ermäßigten Gruppentarif. „Wir haben viele Sportvereine, die ihren ehrenamtlich engagierten Übungsleitern, Trainern und sonstigen Helfern diesen Abend als Dankeschön anbieten, sichern sie sich jetzt ihre Karten“, so Michael Kaiser, Geschäftsstellenleitung des KSB und Mitorganisator der Sportgala.

HSK-Sportgala am 28. März



Die 23. HSK-Sportgala findet am 28.03.2020 in der Konzerthalle Olsberg statt. Neben den Ehrungen wird es auch wieder ein hochkarätiges sportliches Rahmenprogramm geben.„Wir freuen uns auf eine große Beteiligung aus der Öffentlichkeit für die Sportlerwahlen. Die Sportlerinnen und Sportler aus dem HSK haben es verdient“, so Kaiser weiter.