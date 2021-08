Das LAC Veltins Hochsauerland stellt eine Teilnehmerin bei der DM in Hannover

Anna Brüggemann startet über 100 m in der weiblichen Jugend W15



Mit der Zeit von 12,77 sec. erfüllte sich Anna Brüggemann beim LAC Sparkassen Wiedereinstieg in Große Wiese in Hüsten den Traum von der Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften über die Distanz von 100 m in ihrer Altersklasse. Die Meldeliste für diese Meisterschaften ist gerade herausgekommen und weist Anna Brüggemann als Teilnehmerin aus. Die Meisterschaften finden vom 4. bis 5.9. im Erika Fisch Stadion in Hannover statt. Vater Paul und seine Familie beabsichtigen dafür einen Bus zu chartern um bei dem Erlebnis dabei sein zu können. Nach neuesten Recherchen sind insgesamt 5000 Zuschauer coronagerecht zur Zeit erlaubt.

Das LAC Veltins Hochsauerland und insbesondere der Trainer Volker Buchmann sind hocherfreut über diese Nominierung und unterstützen die Familie Brüggemann aus Sundern soweit wie möglich. Übrigens Anna startet als eine von 24 Teilnehmerinnen über diese Strecke in ihrer Altersklasse. Daumen drücken ist dabei angesagt.