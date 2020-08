Es ist das Jahr 2 in der Führung mit Jörg Schlinkert und Jörg Bornemann wo sich stabile Finanzen, nachhaltige Führung, erfolgreiches Tennis in 2019 kommenden baulichen und finanziellen Veränderungen entgegenstehen. Und der Verein scheint gut gerüstet.

Einstimmig wurden der 1. Vorsitzende Jörg Schlinkert, Sportwart Ronald Hoffschulte und der Mann des Geldes, Kassierer Uwe Ritter in ihren Ämtern bestätigt. Das gibt dem Verein Sicherheit in den wichtigen kommenden Aufgaben. Schlinkert betonte in seiner Begrüßungsrede rückblickend die Notwendigkeit das erfolgreiche Miteinander im sportlichen Bereich und im Vereinsleben. Darauf will er mit seinem Team noch in diesem Jahr weiter aufbauen. Er steht für Integration, für die Jugend, für Kontakte und Zusammenarbeit mit anderen Vereinen.

Dem Tennisverein STK07 sind seitens des Landes eine Summe von über 200.000 Euro im Zuge des aufgesetzten Programms moderne Sportstätten 2022 zugeteilt worden, um die baulichen Voraussetzungen für eine funktionierende Sportanlage für die Zukunft zu schaffen. Er und seine Vorstandskollegen scheuen nicht vor den aufzubringenden Geldern und Eigenarbeiten. Und damit fand er positiven Widerhall unter den ca. 30 anwesenden Mitgliedern.

Heute wurden Weichen für die nächsten 25 Jahre gestellt.

Für die kommenden 20 bis 25 Jahre wird eine Veränderung geschaffen, die den Vereinsmitgliedern, jungen Menschen aber auch Menschen mit Behinderung und anderen Vereinen Möglichkeiten bieten soll ganzjährig Bewegung und Sport auf der wunderschönen Anlage des STK zu betreiben. Die Gelder sind bereits vom Verein bei der NRW Bank beantragt, mit der endgültigen Verfügung hofft man in den nächsten Wochen baulich einsteigen zu können.

Die anstehenden baulichen Veränderungen auf den Tennisplätzen wurden von einer Firma vorgestellt, welche sich auf diese Form des Platzumbaus spezialisiert hat. Es liegen 22 Jahre an Erfahrungen vor.

Vergessen wir nicht die Ehrung für 25 Jahre STK07 des Ehepaares Inge und Jürgen Volz, sowie für 30 Jahre an Lino Strache, eine sportliche Ehrung für herausragende Leistungen an Jörg Bornemann und eine für Jörg Schlinkert als Kreismeister 2019 in der Herren 50 Konkurrenz.