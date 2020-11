KSB bietet digitale Infoveranstaltungen

Der KreisSportBund HSK hat seine Angebote im Bereich des digitalen Lernens und der digitalen Beratung deutlich erweitert. Die eigentlich geplanten Präsenz-Fortbildungen finden im November und Dezember coronabedingt nicht statt. Daher hat der KSB kurzfristig mehrere Themen als kostenlose online-Infoveranstaltung bzw. Kurzfortbildung im Angebot.



„Wir ergänzen damit unser bestehendes digitales Angebot um ein niederschwelliges und zeitlich überschaubares Format. Bei den Themen konzentrieren wir uns auf immer wieder angefragte Bereiche aus den Sportvereinen im HSK“, so Michael Kaiser, Geschäftsstellenleitung des KSB.

Die Veranstaltungen laufen per Videokonferenz, alle Teilnehmenden benötigen ein internetfähiges Endgerät sowie eine stabile Internetverbindung.

Themen & Termine



Folgende digitale Veranstaltungen bietet der KSB in den kommenden Wochen an:

Sicherheit im Sport: 26. November; 18.30-20.00 Uhr

Ernährung und Sport I (Grundlagen): 3. Dezember, 18.30-20.00 Uhr

Ernährung im Sport II (Vertiefung): 10. Dezember, 18.30-20.00 Uhr

Sprache und Bewegung: 17. Dezember; 18.30-20.00 Uhr

Präventives Krafttraining: 14. Januar 2021, 18.30-20.00 Uhr

Gewaltprävention im Sportverein: 21. Januar 2021, 18.30-20.00 Uhr

Weitere Infos zu den Inhalten gibt´s auf der Homepage des KSB. Anmeldungen per Mail über info@hochsauerlandsport.de mit Angabe von Name, Adresse und e-Mail. Rückfragen in der Geschäftsstelle des KSB unter Tel. 02904 9763250.