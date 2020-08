2 Athleten, 2 Siege und 2 persönliche Bestleitungen

Sehr zufrieden sind Sven Hültenschmidt und Lilly Rahmann (TV Herdringen) vom Hoch- und Speer-Meeting in Ibbenbüren zurückgekommen. Die weite Anreise hat sich gelohnt und wichtige Informationen über den Leistungsstand gegeben.

Sven musste in der ersten Gruppe an den Start. Gleich im 1. Versuch verbesserte Sven seine pers. Bestleistung mit dem neuen 700g Speer auf 43,86m. Diese Weite konnte er noch 3 x verbessern und steigertesich im 5. Durchgang auf 46,15m. Dieses bedeutete einen überlegenen Sieg in der Altersklasse MJU18. Kommentar Sven : „Wenn die Speere so gelaufen wären wie beim Training, wäre heute noch mehr möglich gewesen. Ich weiß jetzt wo die kleinen Fehler sind und hoffe diese in den nächsten Wochen abstellen zu können.“

Lilly musste in der 2. Gruppe an den Start. Im 1. Versuch kam Lilly mit dem verlängerten Anlauf noch nicht zurecht und erzielte 29,28m. Dabei verschenkte sie ca 4m an der Abwurflinie. Um erstmal Sicherheit in den Anlauf zu bekommen, beschlossen wir den 2. Versuch mit verkürztem Anlauf durch zu führen. Damit erzielte sie eine Weite von 35,28m, welches ebenfalls eine neue persönliche Bestleistung bedeutete. In den nächsten 4 Versuche warf Lilly wieder aus längerem Anlauf, mit dem sie sich aber nicht verbessern konnte. Die Weite aus dem 2. Versuch reichte zum Sieg in der Altersklasse W15.

„Wenn Lilly den längeren Anlauf mit bedeutend mehr Geschwindigkeit in den Griff bekommt, können wir mit weiteren weiten Würfen rechnen“, so ihr Trainer Volker Buchmann.

Auf der Rückfahrt erreichte uns eine SMS unseres hauptamtlichen Trainers Christoph Geist. Kommentar: „optimale Leistungsausbeute – Bärenstark“