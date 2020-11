Super Nachrichten beim TCS. Luca Kaufmann hat die C- Trainer Lizenz in der Tasche. Letzte Woche hat Luca die Ergebnisse bekommen. Damit reiht sich der 16 -Jährige, in die gute Nachwuchsarbeit beim TCS ein.

Mit Luisa Geister, Ina Bierhoff, Luana Kaderbach, Hendrik Trippe und Marcel Lisewski ist Luca bereits der sechste Jugendliche beim TCS mit einer C-Trainer Lizenz.

Luca ist mittlerweile eine feste Größe beim TCS. Als Stammspieler in der 2. Herren ist der LK 10 Spieler nicht mehr weg zu denken. Mit einer super Einzelbilanz diesen Sommer ist Luca sehr nah an der 1. Herrenmannschaft dran.

Luke Böhle und Johann Mailänder sind die nächsten Kandidaten. Die Beiden haben bereits das Basismodul bestanden und werden 2021 die C- Lizenz erwerben.