Das LAC Veltins Hochsauerland war mit 2 Springern/innen beim 17. Clarholzer Sparkassen Hochsprungmeeting in Herzebrock-Clarholz vertreten.

Hier erzielte der Schweizer Hochspringer Loic Gasch mit 2,27 Meter einen neuen Meeting-Rekord. Als besonders stark aufgestellt erwies sich die Altersklasse U20 von Melanie Struwe (TSV RW Wenholthausen). Aus den Niederlanden und Australien waren drei Springerinnen mit Bestleistungen von über 1,80 Meter angereist. Melanie Struwe lieferte erneut einen sehr guten Wettkampf ab und schaffte alle Höhen bis 1,73 Meter, ihre aktuelle Hallenbestleistung, im ersten Versuch. Bei 1,76 Meter schlichen sich dann doch ein paar technische Fehler ein, sodass in knapp zwei Wochen ein neuer Angriff auf eine Bestleistung erfolgen wird. Den Wettkampf gewann Enatoh Blessing (TSV Spandau 1860) mit 1,76 Meter, höhengleich mit den drei ausländischen Sportlerinnen. Melanie Struwe belegte am Ende so den 5. Platz.Für einen Sieg sorgte Jonas Dorenkamp (TV Neheim) in der Altersklasse M13. Er gewann seinen Wettkampf mit 1,44 Meter.