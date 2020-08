Neue Nachwuchstrainer für den TuS Oeventrop

Die Judoabteilung des TuS Oeventrop freut sich über zwei neue Trainer.Nach erfolgreichem Abschluss durch die Ausbildung des NWJV können sich die beiden Judokas Kevin Schöller und Ole Spindelndreher jetzt Trainer nennen. Im Januar ging es für die beiden für zwei Wochenenden nach Duisburg zu Grundausbildung, die 30 Lerneinheiten beinhaltete. Vom 1. bis 7. August folgte dann der Lehrgang "Trainer C" in Hamm. In der heißesten Zeit schwitzten sich die beiden TuSler zum Erfolg. Ole Spindelndreher war mit seinen 16 Jahren der jüngste Teilnehmer. Nach den Ferien wird es dann für die Beiden ernst, dann werden sie ihr erstes Training leiten.