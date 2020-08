Am Samstag, 15.08.2020, veranstaltet die LG Olympia Dortmund das PUMA Jump ‘n‘ Run Meeting an der Dortmunder Strobelallee. Nach der erfolgreichen Durchführung des #backontrack-Meetings am 11.07.2020 geht es sozusagen in die zweite Runde.

Volker Buchmann weiß zu berichten: „Mit dem #backontrack-Meeting haben die Verantwortlichen der LG Olympia Dortmund Anfang Juli bereits eindrucksvoll bewiesen, dass Leichtathletik-Wettkämpfe auch unter Corona möglich sind.“ Das Puma-Meeting startet um 12 Uhr.

Das gleiche Orga-Team wird erneut eine umfangreiche Veranstaltung mit sehr gutem sportlichen Niveau inklusive internationaler Beteiligung auf die Beine stellen. Da dürfen erneut Sportlerinnen und Sportler des LAC Veltins Hochsauerland nicht fehlen.