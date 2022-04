Unter dem Titel "Saison-Eröffnung 2022" veranstaltet der Tennisclub am 23.04.2022 ab 13:00 Uhr ein Vereinsevent auf der Klubanlage mit einem vielseitigen und abwechslungsreichen Programm. Alle Mitglieder und Freunde des STK07 sind zum Auftakt-Event in die Sommersaison 2022 des STK07 herzlich eingeladen.

Folgende Aktivitäten und Programmpunkte vorgesehen:

• Ab 13 Uhr findet für alle interessierten Vereinsmitglieder das traditionelle "Schleifchen-Turnier" statt.

• Für die Kinder und Jugendlichen des Vereins wird parallel dazu der Erwerb des Tennis-Sportabzeichens angeboten. Der Nachwuchs kann dabei durch Eltern, Geschwister und Angehörige begleitet und unterstützt werden. Anschließend findet gegen 15:00 Uhr die Siegerehrung zum "Winter-Cup der Kinder und Jugendlichen" des Vereins statt.

• Ein sportliches Highlight wird an diesem Tag die Durchführung eines Freundschafts-Wettkampfs Westfalenliga Herren 30 sein. Hochkarätiges Tennis zum Zuschauen und Mitfiebern kann erwartet werden.

• Über den Tag verteilt, jedoch mit Schwerpunkt ab 16:00 Uhr, wird den STK Mannschaften unter dem Motto "Treffen / Begegnung der nominierten Sommer-Mannschaften" Gelegenheit zum sich Kennenlernen und für organisatorische Abstimmungen geboten. Gesonderte Info hierzu erfolgt durch die Mannschaftsführer.

• Ab 15:00 Uhr besteht die Möglichkeit für Anfänger und Neu-Einsteiger Schnupper- Einheiten Tennis unter Anleitung eines geschulten Trainers zu absolvieren. Hierzu sind auch Eltern, Angehörige, Gäste sowie Nicht-Mitglieder des STK07 herzlich eingeladen.

• Kulinarisch wird während des gesamten Events Kaffee und Kuchen sowie Würstchen vom Grill angeboten. Der STK wird dabei zum ersten Mal die selbsterrichtete neue Außentheke der Bestimmung übergeben.

• Zum Ausklang findet ab 18:00 Uhr im Innen- und Außenbereich eine Saison-Eröffnungsparty statt. Dort will der Verein es zum Start in die Sommer-Saison 2022 etwas "Krachen lassen" wollen.