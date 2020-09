Am vergangenen Wochenende wurde das LAC Veltins Hochsauerland von 10 Sportler/innen erfolgreich bei den Westfälischen Jugendmeisterschaften in Hagen vertreten. Das spätsommerliche Wetter sowie der reibungslose Ablauf der Veranstaltung boten die ideale Voraussetzung für sehr gute sportliche Leistungen.

Den Auftakt am Samstag gestaltete Lilly Rahmann (TV Herdringen) im Speerwurf der W15. Mit 31,88m konnte Sie leider nicht an Ihre Bestweite (35,41m) aus den Vorwochen herankommen, belegte aber einen respektablen 6. Platz. Auf Rang sechs lag Sven Hültenschmidt (TV Herdringen) nach dem fünften Versuch in der MJU18 auch noch. Dann fokussierte er sich erfolgreich auf einen technisch sauberen Wurf mit mehr Geschwindigkeit und erzielte 46,91m. Diese Weite katapultierte Ihn auf den Silberrang und konnte als neue Bestleistung notiert werden.

Nach Silber in der Halle erkämpfte sich Sophia Schulte-Sprenger (VfL Fleckenberg; W14) mit ihrem ersten 800m-Rennen dieses besonderen Sommers Bronze in 2:31,09 min. Nur kurze Zeit nach dem Startschuss übernahm Sie die Führung und war auf den ersten 200m etwas zu schnell unterwegs. Nach 400m drängten dann vereinzelt Konkurrentinnen nach vorn, jedoch konnte Sophia auf der Zielgeraden im Kampf „Frau gegen Frau“ erfolgreich Platz 3 behaupten. Luca Grobbel (VfL Fleckenberg; M14) scheiterte zwar knapp im Kampf um den dritten Platz, zeigte aber, eine Woche nach seiner Generalprobe gleichenorts, ein starkes Rennen und wurde mit persönlicher Bestzeit von 2:10,42 min belohnt und belegte Platz 4. Ebenfalls auf Platz 4 landete Philipp Dlhos (TuS Oeventrop) im 80m Hürden Sprint der M14. Ein guter Start wie auch ein flüssiges Rennen über die Hürden sorgten mit 12,57s für eine neue persönliche Bestmarke. Eine deutliche Verbesserung Ihrer persönlichen Bestzeit konnte auch Carla Denz (TV Herdringen) verzeichnen. Mit einem rundum gelungenen Hürdensprint stürmte Sie in 13,15s auf Platz 6 bei den 14-jährigen Mädchen.

weitere Ergebnisse vom Samstag:

Lilly Rahmann 80m Hürden 15,54s

Sven Hültenschmidt Kugel 10,77m

Am Sonntag eröffnete Carla Denz den LAC-Reigen im Weitsprung der W14.

Mit Saisonbestleistung von 4,68m belegte Sie, wie tags zuvor über die Hürden, Platz 6. Einen weiteren 6. Platz steuerte Charlotte Nockemann (TuS Oeventrop) bei. Leider waren 64,39s über 400m nicht das angestrebte Ziel. Auch Marek Breitbach (TV Herdringen) konnte seine Zielstellung mit 60,63s nicht verwirklichen, brachte die Stadionrunde aber genau wie Charlotte mit Biss zu Ende und wurde 7.

Die 100m-Sprints wurden von Philipp Dlhos und Anna Brüggemann (TuS Oeventrop) besonders erfolgreich absolviert. Anna konnte Ihre noch „junge“ Bestzeit trotz deutlichen Gegenwinds auf 13,59s (vorher 13,79s) steigern und wurde 15. Philipp verbesserte sich im ersten Zeitlauf um 3 Zehntelsekunden auf 12,84s und belegte in der Endabrechnung Platz 11. Bei beiden verhinderten deutlich bessere Windbedingungen in den anderen Zeitläufen bessere Platzierungen.

Einen erfolgreichen Abschluss der Jugendmeisterschaften bescherten dem LAC



Sven Hültenschmidt und Paula Schürmann (TuS Oeventrop).

Sven sprang mit dem fünften Versuch 6,10m und erkämpfte somit Platz 4. Paula lief über 1500m mit 5:01,59min im Bereich ihrer Bestleistung und 6 Sekunden schneller als noch Mitte August in Dortmund. Endresultat: Platz 6.

weitere Ergebnisse vom Sonntag:

Sven Hültenschmidt 100m 11,87s

Lilly Rahmann 100m 14,37s

Carla Denz 100m 13,89s