2019 fand erstmalig der Wettbewerb Stadtradeln erstmalig in Arnsberg statt. In diesen drei Aktionswochen waren die Arnsberger aufgerufen, möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad zurückzulegen. Jetzt zeichnete Planungs- und Baudezernent Thomas Vielhaber die besten Teilnehmer aus.

192 Arnsberger haben beim Stadtradeln, dem internationalen Wettbewerb des Klima-Bündnisses, teilgenommen. Während der drei Aktionswochen erradelten die Teilnehmer insgesamt 38.356 Kilomerter und sparten damit rund 5,5 Tonnen CO2 ein. Dezernent Thomas Vielhaber zeigte sich von den Leistungen der Einzelteilnehmer und Teams beeindruckt und zeichnete gemeinsam mit dem Klimaschutzbeauftragten Sebastian Witte und der Stadtmarketingmanagerin Tatjana Schefers die zehn Teilnehmer mit den meisten gefahrenen Kilometern mit Urkunde und Sachpreisen aus.

Es sind: Wolfgang Feldmann (1.204 km), Reimund Schüttler (955 km), Peter Flocke (733 km), Thomas Wälter (667 km), Jens Hesse (660 km), Dr. Bartholomäus Urgatz (590 km), Benjamin Zapiec (548 km), Thomas Vielhaber (546 km), Joachim Pütter (527 km) und Michael Legner (515 km).

Beste Teams mit den meisten Kilometern



Außerdem gratulierte Thomas Vielhaber den drei besten Teams mit den meisten Kilometern insgesamt, nämlich Stadt Arnsberg (7.654 km), Klinikum Hochsauerland (4.794 km) und „Grüne Arnsberg“ (4.139 km), sowie den fahrradaktivsten Teams mit den meisten Kilometern pro Teilnehmer, nämlich ADFC Arnsberg (339 km pro TN), „Grüne Arnsberg“ (318 km pro TN) und TV Herdringen (300 km pro TN).

Besonders aktive Gruppen innerhalb eines Teams erhielten ebenfalls kleine Anerkennungen und Urkunden. Dies waren Joachim und Marietta Bußmann mit insgesamt 570 geradelten Kilometern, Familie Nies mit 353 Kilometern sowie die Pfadfinder in Arnsberg mit 292 Kilometern.

Sebastian Witte teilte mit, dass es auch in diesem Jahr die Aktion Stadtradeln in Arnsberg geben wird. Den Zeitraum wird die Stadtverwaltung in Kürze bekannt gegeben.