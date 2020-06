Die Herren 30 des STK 07 Arnsberg haben ihre Auftakthürde beim TC Halver 1960 gemeistert.

Das Team um Mannschaftsführer Jörg Bornemann lag nach der ersten Einzelrunde mit 1:2 hinten. Mathias Gerke an Position 2 konnte sein Einzel ungefährdet deutlich gewinnen. Ganz so gut lief es allerdings nicht bei der Neuverpflichtung Christian Brinkmann der leider sein Spiel an Position 4 in 2 Sätzen abgeben musste. An Position 6 spielte Markus Jakob der sich ebenfalls deutlich mit 1:6 und 2:6 geschlagen geben musste.

Nun kam STK’s zweite Einzelrunde mit Bornemann an Position 1 und den beiden Neuverpflichtungen durch die Kooperation mit dem TC Neheim-Hüsten Christoph-Maria Winkler an Position 3 und Dr. Armin Buss an Position 5.

Beide Neuverpflichtungen haben sich perfekt ins Team eingefügt. Buss konnte sein Gegner direkt von Anfang an sein Spiel aufzwängen und konnte sein Einzel in 2 Sätzen nach Hause bringen. Anders war es bei Christoph-Maria Winkler. Er fand erst nicht zu seinem Spiel und verlor den ersten Satz mit 6:3. Auch im zweiten Satz lag er schnell hinten doch dann drehte er das Spiel und kämpfte sich aufopferungsvoll zurück ins Match. Am Ende konnte er das ganze Spiel sogar drehen. In der Zwischenzeit hatte Jörg Bornemann im Spitzenspiel deutlich mit 6:1 6:1 gewonnen so dass es nach den Einzel 4:2 für den STK 07 Arnsberg stand.

Ein Doppel fehlte den 30igern noch zum ersten Saisonsieg. Das erste und zweite Doppel konnte der STK gewinnen. 6:3 hieß es am Ende für den STK.

Kommende Woche Samstag kommt der Gütersloher TC RW. Hier erwartet der STK ein enges Duell. Spielbeginn ist 13 Uhr.

Foto: Siegerdoppel und beide Neuverpflichtungen v.l.n.r. Christoph Maria-Winkler und Dr. Armin Buss