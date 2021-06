Eine Woche vor offiziellen Saisonstart trat die Herren 30 Mannschaft des Sauerländer Tennisklub beim Tennisverein aus Erwitte an. Die Erwitter hatten um Verlegung gebeten, da am kommenden Wochenende ein Spieler der Mannschaft heiratet. Nach der langen Corona-Pause war es für beide Mannschaften schwer sich in den üblichen Spieltagsrhytmus einzufinden.

Die Arnsberger - 2020 erst in die dritthöchste Liga aufgestiegen

- wollten den wenigen mitgereisten Zuschauer ein tolles Spiel bieten. In der ersten Einzelrunde gewannen Mathias Gerke und Armin Buss schnell und souverän in zwei Sätzen. An Position 4 spielte einer der vier Neuverpflichtungen des STK Lukas Pour. Der Briloner steigerte nach verlorenen ersten Satz sein Spiel und konnte dann Satz 2 und 3 für sich entscheiden. Mit einem 3:0 im Rücken ging dann die zweite Einzelrunde an den Start. Jörg Bornemann an Position 1 und Christoph Maria Winkler an Position 3 gewannen ebenso deutlich wie die zweite Neuverpflichtung Konstantinos Kyrannas der neu aus Iserlohn zum Team gestoßen ist. Nach den Einzeln stand es somit 6:0 für die Arnsberger und der erste Sieg der Saison stand fest.

In den Doppeln wurden dann die Doppelspezialisten Christian Brinkmann und Stefan Elias eingewechselt. Doppel 1 Bornemann / Elias und Doppel 3 Gerke / Brinkmann gewannen glatt in zwei Sätze. Doppel 2 mit Buss / Kyrannas brauchten drei Sätze um das Match für sich zu entscheiden. „Damit haben wir nicht gerechnet, aber wir sind sehr froh so in die Saison gestartet zu sein“, erklärt Mannschaftsführer Bornemann. Die beiden anderen Neuverpflichtungen Jan Feldmann aus Eslohe und Felix Stute aus Sundern verstärken das Team bei den nächsten Aufgaben.

Weiter geht’s am 19.06.2021 um 13 Uhr in Hörde.

„Hörde und Rechen Bochum sind die beiden stärksten Teams in der Liga“, führt Bornemann an. Das Ziel der Mannschaft ist klar tituliert: „Klasse sichern und mit einem Auge nach oben schauen“ sagten Marvin Schulz und Markus Jakob die ebenfalls zur Mannschaft gehören.

( Foto: Neuverpflichtung Konstantinos Kyrannas aus Iserlohn)