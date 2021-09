STK07 spielt um den Aufstieg zur zweiten Liga

Die Herren 30 Mannschaft vom STK07 Arnsberg konnte am 4.9.2021 einen wichtigen Sieg beim Tabellenzweiten aus Schwerte einfahren. Die Arnsberger die als Dritter als knapper Außenseiter ins Rennen gingen sahen lange nicht als Sieger aus. Mathias Gerke an Position 2 brachte den STK schnell mit 1:0 in Führung, doch leider gingen die Einzel von Felix Stute (Position 4) und Armin Buss (Position 6) an die Schwerter. An Position 1 gewann Jörg Bornemann der zum zwischenzeitlichen 2:2 ausglich. Christoph Maria Winkler gewann deutlich an Position 3 doch leider musste zeitgleich Jan Feldmann sein Einzel abgegeben.

Die Doppel mussten es entscheiden.

Hier gewannen Felix Stute und Jörg Bornemann deutlich das erste Doppel. Kosta Kyranas der im Doppel Jan Feldmann ersetzte verlor mit Armin Buss das dritte Doppel somit schauten alle auf das zweite Doppel mit Mathias Gerke und Christoph Maria Winkler. 3:6 1:2 stand es als die beiden anderen Doppel fertig waren. Die beiden Arnsberger steigerten jedoch ihre Leistung und drehten das Ganze noch zu Gunsten des STK.



Somit stand es 5:4 für den STK07.

„Uns war klar, dass das hier eine enge Kiste wird“, resümierte der Matchwinner Winkler nach dem Spiel. Durch den Sieg klettern die Herren 30 auf den zweiten Tabellenplatz. Damit geht es nun am letzten Spieltag am kommenden Samstag (11.09.21 um 13 Uhr) um den Aufstieg in die zweit höchste Liga gegen die bisher ungeschlagenen Bochumer auf der heimischen Anlage. Der Eintritt ist frei.

Foto Mannschaftsbild v.l.n.r.: Matthäus Pikos (Coach von Kosta), Kosta Kyranas, Jörg Bornemann mit Nachwuchshoffnung Phil Gerke, Mathias Gerke, Stefan Elias, Christian Brinkmann, Lukas Pour, Marvin Schulz