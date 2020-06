Im Heimspiel konnte die Damen 40 Mannschaft einen knappen 5:4 Sieg gegen TuRa Frisch Auf Eggenscheid einfahren. Nach dein Einzeln stand es 3:3 unentschieden. Die Einzel gewann Sabine Braukmann, Susanne Tampier-Neuhaus-Schwermann und Verena Eberhard. Die beiden Doppel sicherten sich Braukmann / Tampier-Neuhaus-Schwermann sowie Christiane Rademacher und Inge Volz. Die Damen stehen somit nach 2 von 4 Spielen auf den ersten Tabellenplatz.

Die Herren 30 Mannschaft des STK 07 Arnsberg konnte die Tabellenspitze verteidigen. Gegen Blau Gold Hagen ging es im Auswärtsspiel zum Tabellenletzten. An Position 1 und 2 gewannen die Arnsberger mit Bornemann und Gerke deutlich. Mathias Gerke konnte auch die frühe Anreise von der Ostsee nichts anhaben. Der gebürtige Wenholthausener gab sogar kein Spiel ab und gewann absolut souverän mit 6:0 / 6:0. An Position 3 ( Foto) spielte Christoph Maria-Winkler. Winkler fand leider im ersten Satz nicht zu seinem Spiel und musste den Satz deutlich abgeben. Doch wie gewohnt kämpfte er sich zurück ins Match und gewann sogar Satz zwei. Nun musste der Matchtiebreak alles entscheiden. Leider ein Doppelfehler bei 8:8 besiegelte die Niederlage. Christian Brinkmann musste leider an Position 4 sich in zwei engen Sätzen geschlagen geben. 2:2 stand es zwischenzeitlich und das ganze wurde unerwartet eng. Doch auf Dr. Armin Buss und den nervenstarken Stefan Elias in den beiden Schlusseinzeln konnten die Arnsberger zählen. Beide Einzel wurden knapp im Match-Tiebreak in entscheiden Satz für die STK'ler gewonnen.

So ging man ein bisschen "glücklich" in die Doppel berichtet Bornemann als Mannschaftsführer.

Hier wurde sich aber für die völlig richtige Aufstellung entschieden. Alle drei Doppel konnten deutlich in zwei Sätzen gewonnen werden und somit war der dritte Sieg im dritten Spiel eingetütet.

Jetzt geht es am 15. August im letzten Spiel um den Aufstieg in die 3. Liga. 13 Uhr beginnt das Spiel. Zuschauer sind unter Einhaltung der Corona-Auflagen herzlich Willkommen.

( Foto: Winkler oder Spitzenduo STK Bornemann / Gerke)