Es war ein klasse Auftakt in den Volksbank Sauerland Lauf Cup. Es herrschte Hochstimmung in Arnsberg, denn im Eichholz entbrannte mit dem 1. Startschuss zum Hauptlauf über 9,2km auch gleichzeitig der Kampf um den Sieg beim Volksbank Sauerland Lauf Cup 2020.

Und welche Massen an Läuferinnen und Läufern die Rundstrecke an diesem Tag unter die teils matschigen Laufsohlen nahmen, war bislang noch nicht da gewesen in der 20 jährigen Geschichte des Eichholzcups. Alleine 121 Teilnehmer waren es bereits im Hauptlauf. In diesem gelang dem Sieger Leo Arnold vom SC Hagen Wildewiese ein phänomenaler neuer Streckenrekord von 29:01 Minuten. Damit übernahm er auch das grüne Trikot des Leaders in der Cupwertung vom Vorjahressieger Tobias Herrmann (LG Warstein Rüthen), der auf Platz 2 lief und ebenfalls noch unter der alten Bestmarke aus 2017 blieb. Im folgte auf Rang 3 Fabien Frieling vom TV Neheim. Im Frauenbereich kam die Vorjahressiegerin Lucienne Cramer ebenfalls nur auf Platz 2, denn mit Yvonne Volz vom Marathon-Club Menden, dominierte ein neues Gesicht den Lauf. Ihre Siegerzeit 37:20 Min.. Auf Platz 3 erreichte Sarah Schäperklaus (TV Neheim) das Ziel und komplettierte das Podium.

Der anschließende 4,15km lange Jugend und Jedermannlauf, wurde erneut zur „Beute“ des SC Hagen Wildewiese, denn Malte Baehr distanzierte die Konkurrenz deutlich. In 13:20 Min. siegte er unangefochten vor Luca Grobbel (VfL Fleckenberg) und David Schmidt (SC Hagen Wildewiese). Die weibliche Konkurrenz gewann Paula Schürmann (TuS Oeventrop) in 16:06 Min. vor Daniela Niermann (vereinslos) und Lara Baehr (SC Hagen Wildewiese).



In den abschließenden



4 Kinderläufen

zeigten dann die Jüngsten der Zunft ihr Können und erzielten dabei tolle Zeiten auf den jeweils 1,015km langen Strecken entlang der Ruhrauen. In vielen knappen Rennausgängen mit Zielsprints, kamen hier auch die Eltern und Zuschauer auf ihre Kosten. Hier die einzelnen Klassensiegerinnen und Sieger im Überblick:

W6 Ylvi Hönnemann (TuS Rumbeck)

W7 Zoe Wiese (VFL Fleckenberg)

W8 Jette Vielhaber (TV Calle)

W9 Marie Spies (TuS Rumbeck)

W10 Mona Vielhaber (TV Calle)

W11 Greta Schmidt (TV Schmallenberg)

W12 Carolin Rörig (TV Schmallenberg)

W13 Fiona Lenzen (TV Schmallenberg)

M6 Tom Nolte (vereinslos)

M7 Milan Göddeke (TSV Bigge Olsberg)

M8 Matti Grobbel (VFL Fleckenberg)

M9 Bastian Schmidt (TV Calle)

M10 Julian Schmidt (VFL Fleckenberg)

M11 Julian Hins (SC Hagen Wildewiese)

M12 Julian Kirchhoff (TV Calle)

M13 Adrian Schmidt (VFL Fleckenberg)

Bei der anschließenden Siegerehrung strahlten dann alle Teilnehmer mit ihren Pokalen stolz um die Wette und bescherten den Veranstaltern damit die schönste Belohnung für ihre Mühen in der wochenlangen Vorbereitung dieser Veranstaltung. Mit insgesamt 291 Finishern wurde nebenbei noch ein überragender neuer Teilnehmerrekord verzeichnet.

Der TuS Oeventrop bedankt sich bei allen Sportlerinnen und Sportlern, besonders aber auch bei allen ehrenamtlichen Helfern, ohne die solch ein Laufevent nicht durchzuführen wäre, und die die Veranstaltung zu einem Erfolg gemacht haben!

Ankündigung: Weiter geht es aber mit dem 2. Wertungslauf des Volksbank Sauerland Lauf Cups bereits am kommenden Sonntag beim Crosslauf des TuRa Freienohl.