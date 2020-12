Es sollte die 22. Auflage der beliebten Lauf Cup Serie in 2020 unter dem Namen

Volksbank Sauerland Lauf Cup 2020

werden. Corona unterband -verständlicherweise- auch dieses Ereignis.

20. Arnsberger Eichholzcup



Die 1.e von 11 Veranstaltungen im März diesen Jahres wurde der einzige Lauf.

". Es herrschte Hochstimmung in Arnsberg, denn im Eichholz entbrannte mit dem 1. Startschuss zum Hauptlauf über 9,2km auch gleichzeitig der Kampf um den Sieg beim Volksbank Sauerland Lauf Cup 2020. Und welche Massen an Läuferinnen und Läufern die Rundstrecke an diesem Tag unter die teils matschigen Laufsohlen nahmen, war bislang noch nicht da gewesen in der 20 jährigen Geschichte des Eichholzcups." so lautete der O-Ton von André Kraus TuS Oeventrop in seinem Ergebnisbericht.

Nicht nur das LAC Veltins Hochsauerland als Veranstalter nein auch die Vereine mit Ihren Läufen von Herdringen bis Fleckenberg, vom Citylauf über Cross und Geländelauf, mussten Corona Tribut zahlen. Natürlich war dort immer auch ein trauriges Denken angesagt, weil es ja auch immer um sehr junge Menschen ging, denen in der Bewegung die Begeisterung für den Laufsport anzusehen war.

Ist nicht, war nicht, sollte nicht sein. Wir machen einen Strich drunter. Was jetzt noch bleibt ist die Erinnerung an die jeweils



festlichen Siegerehrungen am jeweils 3.en Samstag im Dezember in der Kulturschmiede in Arnsberg.

Dort gab es Applaus, Urkunden, lachende Gesichter, stolze Sportlerinnen und Sportler untermalt von einem Kunstakt und fetzender Musik. Der gesamte Vorstand war dort angetreten um die Veranstaltung würdig für alle zu gestalten. Und das fehlt dieses Jahr auch - am 19.12. hätte sie stattgefunden. So müssen wir das Jahr 2020 mit nur einem Lauf am Anfang ohne Siegerinnen und Sieger und Feier abschließen. Machen wir das, aber erinnern wir mit ein paar Bilder an vorangegangene Jahre in der Hoffnung 2021 gibt es wieder busines as usual.

(Bilder von Wolfgang Detemple)

Der Pressesprecher im LAC Veltins Hochsauerland