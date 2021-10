Als Termin gab es schon eine Überlegung für den 19.11. Aber auch diesen Termin kann das LAC Veltins Hochsauerland leider nicht halten. Es wird wie so vieles in Corona Zeiten auch dieses beliebte Laufevent auf das nächste Jahr verschoben.

Abendrot, Wind, Kälte oder Regen; es gibt keinen Finnensturm in 2021

Kein Volksbank Sauerland Lauf Cup im letzten und in diesem Jahr, jetzt auch leider keinen Finnensturm mit vielen begeisterten Mädchen und Jungs auf der Finnenbahn rund um das Stadion Gro0ße Wiese in Hüsten. Zwar gibt es in Oeventrop für die Läuferinnen und Läufer wieder ein erster Versuch mit dem traditionellen Oeventroper Straßenlauf auf leicht abgeänderter Strecke aber für den Sport im Sportpark Hüsten hat es organisatorisch und pandemiemäßig trotz Überlegung nicht gereicht.

Der Vorstand im LAC Veltins Hochsauerland bedauert das sehr, immerhin hängt auch er an der beliebten Veranstaltung und weiß um die begeisterten Sportler bei Wind und November-Wetter.

Es gilt das Motto: Wir kommen wieder

Bilder aus vergangenen Jahren / M.K.