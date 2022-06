Anböllern zu Schützenfest - Tradition verpflichtet

Was wäre ein Oeventroper Schützenfest ohne die "Donnerschläge" der "Vereinigten Oeventroper Böllergruppe" kurz auch VOB genannt!

Seit 2003 ist die VOB fester Bestandteil des Oeventroper Schützenwesens. Geböllert wird am Samstag an 3 exponierten hoch über den Ortsteilen Dinschede, Glösingen und Oeventrop liegenden Stellen und beim Vogelaufsetzen unter der Vogelstange sowie am Montag beim Vogelschießen.

Und gerade der Schützenfest-Samstag hat eine besondere Bedeutung, denn mit dem "Anböllern" punkt 15:00 Uhr wird das "Hochfest des Jahres" in den Vereinigten Staaten von Oeventrop offiziell eröffnet.

Eine sehr schöne Tradition, die von den Mitgliedern der VOB mit großer Sorgfalt gepflegt wird. Selbst die Choreographie der Schussfolgen ist durch Funkkontakt untereinander bis ins Kleinste abgestimmt.



Bleibt zu hoffen, dass die Böllerschüsse schlechtes Wetter und Regenwolken am Himmel so erschrecken, dass sie sich für die 3 "Feiertage" weit hinter den Horizont verziehen und wir ein sonniges und ausgelassenes Schützenfest feiern können.