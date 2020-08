Gerade Flüchtlingsmütter mit kleinen Kindern haben aufgrund fehlender Kinderbetreuung kaum die Möglichkeit, an einem Sprachkurs teilzunehmen und Deutsch zu lernen. Damit aber auch diese jungen Mütter Anschluss an die deutsche Gesellschaft bekommen, Arbeitsmöglichkeiten finden und auch ihre Kinder aktiv in Kindergarten und Schule begleiten und unterstützen können, bietet die Kath. Erwachsenen- und Familienbildung (KEFB) Arnsberg in Kooperation im Netzwerk der Frühen Hilfen der Stadt Arnsberg diese Kurse an. Sowohl in Arnsberg als auch in Neheim werden Sprachkurse mit paralleler Kinderbetreuung angeboten, die an vier Tagen der Woche stattfinden und in denen es noch freie Plätze gibt. Alle Kurse starten am Montag, 17. August.

In einem geschützten und überschaubaren Rahmen werden bis zu zehn Kinder im Vorschulalter von zwei pädagogischen Kräften betreut. Für die Kinder wird ein liebevoll gestalteter Raum zur Verfügung gestellt, der förmlich zum Spielen und Kindsein einlädt. Auch den Kindern werden in diesem Rahmen erste Deutschkenntnisse vermittelt.

In Neheim besteht darüber hinaus die Möglichkeit, das Café Mama & Co. zu besuchen. Durch pädagogische und gesundheitsorientierte Fachkräfte wird individuelle Unterstützung für Eltern in den Bereichen Schwangerschaft, erste Lebensjahre des Kindes und Gesundheitsförderung geboten. An diesem kostenfreien Treff kann einmal wöchentlich ohne vorherige Anmeldung in Neheim teilgenommen werden.

Diese Kurse finden im Rahmen der Brückenprojekte statt: Montags in der KEFB in Arnsberg, Hellefelder Straße 15, jeweils von 9.15 bis 10.45 Uhr und 10.45 bis 12.15 Uhr. Montags und donnerstags im Anton-Schwede-Haus , Alter Holzweg 12, in Neheim von 9 bis 11.45 Uhr

Und ein weiterer Kurs, der mittwochs und freitags am selben Ort zur selben Uhrzeit läuft.

Anmeldung und nähere Informationen gibt es bei den Frühen Hilfen der Stadt Arnsberg, Maria Hoff, Tel. 02932/201-1497, und bei Sandra Bach, Tel. 02931/5297612 oder sandra.bach@kefb.de.