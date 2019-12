"Wenn sämtliche Besucher eines vorweihnachtlichen Kirchenkonzertes mit dem Verklingen des letzten Tones aufstehen, minutenlang Beifall spenden und nachdrücklich eine Zugabe fordern, dann dürfen die Mitwirkenden sicher sein, musikalisch (fast) alles richtig gemacht zu haben." So wird es vom zweiten Adventssonntag in der Kirche St. Urbanus in Arnsberg-Voßwinkel geschildert, an dem die Chorgemeinschaft Voßwinkel-Höingen unter der Gesamtleitung ihres Chorleiters Stefan Risse das Konzert „Jubilate Deo“ präsentierte. Unterstützt wurde der im September erneut zum Meisterchor im ChorVerband NRW avancierte Klangkörper dabei von "amante della musica menden". Der gemischte Chor aus der Nachbarstadt – ebenfalls 2019 wieder Meisterchor geworden – steht wie die Chorgemeinschaft unter der Regie von Stefan Risse.

Publikum wurde in das Konzert eingebunden

Dessen Sohn Felix rundete das Konzertprogramm mit zwei Vorträgen an den Stabspielen (Vibraphon und Marimbaphon) ab. Der angehende Musikstudent sorgte mit leisen Klängen dafür, dass man in der Kirche eine Stecknadel hätte fallen hören können.Das Publikum selbst wurde beim „Macht hoch die Tür“ und „O Heiland reiß die Himmel auf“ aktiv ins Geschehen eingebunden.

Die insgesamt rund 70 Sängerinnen und Sänger beider Chöre präsentierten sich in Voßwinkel in musikalischer Bestform. Eröffnet wurde der Abend von der Chorgemeinschaft mit dem „Ave Maria“ von Beltjens und dem „Kyrie“ von Janczak – zwei Chorwerke aus dem Meisterchor-Programm vom September. Mit „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ – eines von insgesamt vier Stücken des Abends, die Helmut Pieper aus Ense arrangiert hat – gelang dann die Überleitung zum adventlichen und weihnachtlichen Repertoire. Die 28 "amante-Aktiven" deckten vom Adventsklassiker („Maria durch ein Dornwald ging“ oder „Es kommt ein Schiff geladen“) bis zum „Healing light“ (Heilendes Licht) oder „And the mother did weep“ aus dem „Stabat Mater“ von Jenkins ein breites Spektrum an Chormusik ab.

Auch 2020 wird wieder im Advent musiziert

Bevor beide Singgemeinschaften gemeinsam die „Klänge der Freude“ (Marsch aus „Pomp und Circumstance“ von Elgar) zelebrierten, war noch einmal die Chorgemeinschaft Voßwinkel-Höingen an der Reihe. Das „Jubilate“ als namensgebenden Titel des Abends, das „Transeamus“ und die „Heilige Nacht“ intonierten Stefan Risses Männer.Schöne Nachricht schon jetzt: Chorgemeinschaft und "amante" werden auch 2020 wieder gemeinsam im Advent musizieren – und zwar am 6. Dezember in Menden. Eine vorgezogene frohe Botschaft für alle Freunde von Chormusik in der Region.