Das Land der tausend Berge zeigte sich von seiner besten Seite, als 15 Wanderfreunde der SGV-Abt. Arnsberg am 8.August die Wanderschuhe geschnürt hatten , um eine ca.20km lange Rundwanderung ab Oesterberge, oberhalb von Wenholthausen ,in Angriff zu nehmen. Die erste Herausforderung war der steile Anstieg hinauf zur Markshöhe. Die herrlichen Rundblicke liessen jedes Wanderherz höherschlagen. Am Startplatz der Gleitschirmflieger vorbei , wurden nacheinander Braberg, Sülzberg ,sowie der Wallenstein umrundet,leider war der Zugang zur Burgruine Wallenstein nicht passierbar. Über den Kreuzweg ging die Gruppe zur Wallfahrtskapelle auf dem Halloh, wo eine zünftige Mittagsrast eingelegt wurde. Frisch gestärkt führte der Weg hinab nach Calle und von dort durch das Kelpketal über den Wanderweg A6 wieder zurück nach Oesterberge.

Text und Bilder: Elvira Eberhard