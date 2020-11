Der Musikverein Oeventrop macht ausnahmsweise keine Musik, sondern spielt Nikolaus

Erstmals bietet der Musikverein Oeventrop in diesem Jahr eine Nikolausaktion an



Sie können über die u.g. Kontaktmöglichkeiten ein oder mehrere Pakete bestellen. Ein Paket ist immer für eine Person ausgelegt. Beim Inhalt dürfen sich alle Beteiligten überraschen lassen. Das Paket/die Pakete müssen im Voraus bezahlt werden und die Auslieferung erfolgt kontaktlos am Nikolaustag durch die Mitglieder des Musikvereins im Raum Oeventrop und der engsten Umgebung.

Im Zeitraum vom 15.-22.11. können unter Telefonnummer 0151-55892741, per WhatsApp unter der gleichen Nummer oder über die Mail-Adresse info@mv-oeventrop.de Vorbestellungen abgegeben werden.

Bei der Bestellung wird der vollständige Name des zu BEschenkenden benötigt, genauso wie die Adresse, Anzahl der Pakete und der Name dessen der VERschenkt. Es gibt die Option des alkoholfreien Pakets und des Paketes was ein kleines Schlückchen beinhaltet. Bitte auch dies bei der Bestellung mit angeben.

Ein Paket kostet 10€ und bezahlt werden muss bis zum 25.11. per Überweisung (IBAN: DE38400692660011905200; BIC: GENODEM1MAS), oder über einen Briefumschlag der ebenfalls kontaktlos in den Briefkasten am Oderweg 4 oder Birkenweg 71 eingeworfen wird. Beide Varianten bitte so kennzeichnen, dass das Geld genau zugeordnet werden kann. Im Laufe des Nikolaustages sorgen Sie somit für ein Leuchten in den Augen des Beschenkten.

Bei Fragen melden Sie sich gerne über die genannte Mailadresse. Alle wichtigen Informationen sind auch noch einmal auf unserer Homepage Musikverein Oeventrop oder unseren Seiten in den sozialen Medien nachzulesen.