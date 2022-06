Dinscheder Kompanieversammlung vor Schützenfest 2022

Zur diesjährigen Kompanieversammlung vor Schützenfest, konnte Kompanieführer Benjamin Bräutigam am Freitagabend, im Speisesaal der Schützenhalle, einige Dinscheder Schützenbrüder begrüßen. Sein besonderer Gruß galt vom Bruderschaftsvorstand Schützenoberst Ferdi Geiz, Geschäftsführer Thomas Röttger, Ehrenoberst Johannes Bette, dem amtierenden Schützenkönig Stefan Frimmel und den diesjährigen Jubilaren.

Nach verlesen des Protokolls der Generalversammlung durch Geschäftsführer Fabian Hirnstein, folgte vom Kompanieführer ein Rückblick auf das erste Halbjahr 2022. Kassierer Dominik Spielmann beendete mit seinem Zwischenbericht zur positiven Kassenlage, die vereinsinternen Formalien.

Anschließend verkündete KP Benjamin den Ablaufplan zum diesjährigen Schützenfest, wo sich durch die Baumaßnahme an der Dinscheder Brücke einige Änderungen ergeben. So werden die Festumzüge zur Schützenhalle nicht wie gewohnt über die Dinscheder Straße, sondern über die Straße Zum Osterfeld erfolgen. Weiterhin darf über die Ersatzbrücke nicht marschiert, sondern nur im lockeren Schritt, wegen den sonst zu starken Schwingungen, gegangen werden. Aus diesem Grund, werden die Musikkapellen Ihre musikalische Begleitung vor der Brücke aussetzten und erst hinter der Brücke wieder fortsetzen. Er bat alle Anwesenden, sich unbedingt daran zu halten und wird bei jedem Antreten noch mal darauf hinweisen.

Zum Sommerfest am Strülleken, das in diesem Jahr nach zweijähriger Corona-Pause vom 13. bis 14. August geplant ist, bat Benjamin wieder um zahlreiche freiwillige Helfer, zur Unterstützung beim Auf- und Abbau, sowie auch während der Veranstaltung.

Im Anschluss informierte KP Benjamin zur Planung und Zusammenarbeit zukünftiger Veranstaltungen der drei Kompanien Dinschede, Glösingen und Oeventrop. Aufgrund stagnierender Besucherzahlen, steigender Kosten und immer höherem Arbeitsaufwand, hatte man sich beim letzten Treffen der geschäftsführenden Vorstände darauf geeinigt, künftige Veranstaltungen gemeinsam durchzuführen. So wird das diesjährige Winterschützenfest am 19.11. 2022, erstmalig von allen drei Kompanien ausgerichtet. Das gleiche gilt auch für die Karnevalsveranstaltung im Jahr 2023. Für das 100- jährige Jubiläum der drei Kompanien, wird es am 03.05.2024 ein Jubiläumsschützenfest geben. Auch hierfür haben sich bereits zwei Arbeitskreise gebildet. Ein Arbeitskreis beschäftigt sich mit dem Ablauf, ein weiterer arbeitet an einer gemeinsamen Chronik. Hierzu konnte Peter Schulte schon konkrete Angaben zum Aufbau und Inhalt vorstellen.

Traditionell werden bei der Dinscheder Versammlung vor Schützenfest, die Schützen für langjährige Mitgliedschaft geehrt. Die Jubilare erhielten vom Kompanieführer die Dinscheder Urkunde um stellv. Kompanieführer Uwe Geiz die Ehrennadel.

Für 25 Jahre

Peter Assmuth, Stefan Becker, KP Benjamin Bräutigam, Sebastian Bräutigam, Holger Göckeler, Thorsten Göckeler, Dirk Groth, Klaus Hömberg, Alexander Kampf, Florian Kraas, Andre Kremer, Volker Lieder, Holger Plexnies, Keith Püttmann, Dennis Reinhardt, Björn Rohe, Michael Schälicke, Björn Schell und Timo Spiegel.

Für 50 Jahre

Dieter Kremer und Manfred Mester.

Für 60 Jahre

Johannes Kramer und Meinolf Wiesehöfer.

Für 70 Jahre

Alfred Schulte.

Für 75 Jahre

Heinz Kraas und Josef Röttger.

Auf solche Ehrungen müssen die neu beigetreten Schützenbrüder noch etwas warten, die sich anschließend der Versammlung vorstellten und Ihren Dinscheder Jungschützenkrug erhielten. Selbstverständlich durfte dabei die typisch sauerländische Frage nicht fehlen: „Wem hörste?“ Dies waren: Mathis Aßmuth, Moritz Helber, Jona Hirnstein, Lennart Pietz und Ben Vieth

Unter Punkt Verschiedenes gab der KP Benjamin Bräutigam noch die Termine für das 2. Halbjahr bekannt. Da keine weiteren Anregungen aus der Versammlung gestellt wurden, konnte er gegen 22:05 Uhr den offiziellen Teil der Versammlung schließen. Er bedankte sich für die Teilnahme an der Versammlung und bei dem Zapfteam, die auch noch bei dem gemütlichen Teil des Abends, die Schützen mit kühlen Getränken versorgten.