Heinz Arenhövel war in den letzten 15 Jahren der Behindertenbeauftragte im Hochsauerlandkreis. Zum 1. Januar hat er dieses Amt aufgegeben, wird aber Stellvertreter des neuen Behindertenbeauftragten. Diese ehrenamtliche Funktion übernimmt Ferdi Lenze und setzt sich damit seit 1. Januar für die Wahrung der Interessen der behinderten Menschen im Kreisgebiet ein. Zum Amtsantritt begrüßte Landrat Dr. Karl Schneider Ferdi Lenze und Heinz Arenhövel in ihren neuen Ämtern.

Zuvor war Ferdi Lenze unter anderem 19 Jahre Vorsitzender des Kreis-Gesundheits- und Sozialausschusses. Lenze gehört als neuer Behindertenbeauftragter diesem Ausschuss fortan als beratendes Mitglied an und wird zudem auch als ordentliches Mitglied in die Kommunale Konferenz "Gesundheit, Alter und Pflege" berufen.

"Auch sein Wissen aus den Tätigkeiten als stellvertretender Landrat und als ehemaliger Geschäftsführer der Caritas sind für das Amt als Behindertenbeauftragter eine gute Voraussetzung", so Landrat Dr. Karl Schneider. "Ich freue mich, dass wir ihn für das Amt gewinnen konnten und bin mir sicher, dass Ferdi Lenze und Heinz Arenhövel in Zukunft gut zusammenarbeiten werden", ergänzte Dr. Schneider. Und bedankte sich beim bisherigen Behindertenbeauftragten: "Heinz Arenhövel hat 15 Jahre das Amt des Behindertenbeauftragten mit Herzblut ausgeführt. Ich bedanke mich für diesen Einsatz und freue mich, dass wir ihn als Stellvertreter beibehalten konnten."

Arenhövel bedankte sich ebenfalls für die gute Zusammenarbeit mit dem Hochsauerlandkreis und den zwölf Städten und Gemeinden.

Aufgaben des HSK-Behindertenbeauftragten

Zu den Aufgaben des Behindertenbeauftragten gehören unter anderem der Kontakt zu Selbsthilfegruppen, Wohlfahrtsverbänden und Institutionen der Behindertenhilfe.

Weiterhin erstellen Behindertenbeauftragte Bestandsaufnahmen der Hilfsangebote und ermitteln Bedürfnisse und Erwartungen der Behinderten im HSK.