Festschrift des TuS Voßwinkel ausgezeichnet

Große Freude beim TuS Voßwinkel: Der Westfälische Turnerbund zeichnete die Festschrift zum 100-jährigen Bestehen mit einer Urkunde und einem Scheck über 150 Euro besonders aus. Der Kulturausschuss des Turnerbundes hatte das Buch unter die besten fünf Jubiläumsfestschriften des vergangenen Jahres gewählt.

„Wir wollen mit dieser Ehrung die tolle Arbeit der Verantwortlichen wertschätzen“, so Anke Schluckebier, Vizepräsidentin des Turnerbundes. TuS Vorsitzender Thomas Weber, der zusammen mit Oberturnwart Marc Weber und Vorstandsmitglied Bruno Senske die Ehrung entgegennahm, war natürlich stolz: „Offensichtlich haben wir mit der Auswahl der Themen und der Gestaltung des Buches ein informatives und unterhaltsames Werk geschaffen und so den Nerv der Jury getroffen.“ Die Ehrung fand am vergangenen Sonntag im Rahmen der Neujahrsmatinee des Westfälischen Turnerbundes im Schloss Oberwerries statt. Die Festschrift kann nach wie vor zu den Öffnungszeiten im Vereinsheim oder bei Thomas Weber erworben werden.