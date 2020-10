Dirk Brodersen, Naturschutzwart der SGV-Abt.Arnsberg, konnte zum 2.Naturschutzstammtisch Stadtförster Sebastian Demmel als Referenten begrüssen. In seiner Powerpoint-Präsentation konnte Demmel den Anwesenden ganz deutlich erläutern, dass der Fichtenbestand im Arnsberger Stadtwald nicht mehr zu retten ist. Die extreme Trockenheit der letzten Jahre nutzte der Borkenkäfer -auch Buchdrucker genannt- um sich rasend schnell auszubreiten. Durch den stetigen Wassermangel, konnten die Fichten kein Harz mehr bilden, so dass Ende des Jahres 2018 riesige Mengen Borkenkäfer den Fichtenbestand des Arnsberger Stadtwaldes befielen. Der Borkenkäfer bohrt sich in die Rinde der Fichte und alle 7-10 Wochen entstehen aus den abgelegten Eiern neue Käfer. Ein Weibchen kann ca.100 000 Nachkommen im Jahr produzieren, so dass ein Baum einen Befall von ca.1,5 Milliarden Käfern verzeichnen kann.Das Fichtensterben ist nicht nur im Arnsberger Stadtwald, sondern im gesamten Sauerland zu beobachten. Durch die Abholzung der Fichten entstehen enorme Freiflächen und es müssen neue Wege der Aufforstung gefunden werden.

Text und Bild: Elvira Eberhard