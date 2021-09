Große Ehrung der Oeventroper Jubelkönispaare aus den Jahren 2020 und 2021

Am Sonntag, den 05. September, ehrte die St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1766 e.V. Oeventrop, in einer kleinen Feierstunde im Speisesaal der Schützenhalle, ihre Jubelkönigspaare aus den Jahren 2020 und 2021.

Hierzu begrüßte Schützenoberst Ferdi Geiz die geladenen Majestäten sowie den Ehrenvorstand der Bruderschaft mit den Obristen Werner Weber und Johannes Bette. „Wie schön, dass heute nach eineinhalb Jahren Corona-bedingter Pause, endlich mal wieder ein Fass in der Schützenhalle angestochen werden kann“, so Ferdi Geiz und bat den amtierenden Schützenkönig Stefan Frimmel den Fassanstich vorzunehmen. Königin Sandra Jürgens zapfte dann auch gleich die ersten Biere für die Anwesenden.

Nachdem der erste Durst gelöscht war, wurden die Ehrungen vorgenommen. Geschäftsführer Thomas Röttger zählte auf, was sich weltweit im jeweiligen Königsjahr der Majestäten in den Bereichen, Politik, Sport und Wirtschaft ereignet hatte. Anschließend holte Oberst Ferdi Geiz Erinnerungen aus dem jeweiligen Schützenjahr der Jubilare hervor, was für viel Spaß und Heiterkeit der Teilnehmer sorgte. Die Ehrennadeln wurden dann durch Schützenhauptmann Markus Trüller und Kassierer Martin Brüggemann verliehen.

Jubilare aus dem Jahr 2020

Alfred und Edeltraut Krick 25 - jähriges Jubelpaar

Iris Böckeler 50 – jährige Jubelkönigin

Annelore Krick 60 – jährige Jubelkönigin

Bernhardine Peters 65 – jährige Jubelkönigin

Helga Beutlich 70 – jährige Jubelkönigin

Jubilare aus dem Jahr 2021

Friedel und Margit Reiter 25 – jähriges Jubelpaar

Annette Schlupp 50 – jährige Jubelkönigin

Ingrid Hartmann 60 – jährige Jubelkönigin

Margret Röttger 65 – jährige Jubelkönigin

Rita Struwe 65 - jährige Jubelkönigin

Nicht alle Majestäten konnten teilnehmen, sei es aus gesundheitlichen Gründen, Terminüberschneidungen oder auch noch dem Respekt vor dem Corona Virus. Diese Ehrungen werden nachgeholt.

Nach einem reichhaltigen Mittagessen und Plauderstündchen endete gegen 14:00 Uhr die kleine Feierstunde im Speisesaal der Schützenhalle. Hierbei zeigten sich Vorstand und Jubilare hoffnungsvoll, dass im nächsten Jahr wieder Schützenfest gefeiert werden kann, wo sich dann alle Jubilare im Festumzug nochmal der Oeventroper Bevölkerung zeigen werden. Sicherlich ein einmaliger Anblick, den alle so schnell nicht vergessen werden.