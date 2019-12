Am 10. Dezember wird alljährlich der Tag der Menschenrechte begangen. Weltweit beteiligen sich aus Anlass dieses Tages Menschen am Briefmarathon von Amnesty International gegen das Vergessen.Auch am Laurentianum in Arnsberg haben Schülerinnen und Schüler Briefe an die Regierungen von Griechenland, Belarus, Philippinen sowie die Botschaft der Republik Südsudan und den Vertreter des Iran bei der UN in Genf geschrieben und sich für die Freilassung von Personen eingesetzt, die zum Beispiel in der Haft zum Tode verurteilt wurden und denen fundamentale Menschenrechte vorenthalten werden. Geleitet wurde die Aktion von Schülerinnen der AG "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage". Insgesamt haben die Schüler beachtliche 330 Briefe zusammengetragen. Zusätzlich wurden auch noch E-Mails und Instagram-Beiträge geschrieben. Ein Engagement, das beeindruckt! Die Arnsberger Amnesty-Gruppe würde sich über weitere Mitstreiter freuen. Kontakt:

aiarnsberg@t-online.de