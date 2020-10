SGV-Arnsberg auf dem Höhenflug

Unter dem Motto „nur fliegen ist schöner“ ,wanderten 13 Wanderer der SGV-Abt. Arnsberg von Wildewiese auf dem Höhenflug. Entsprechend der Jahreszeit waren Hochnebel, sonnige Abschnitte und buntes Laubwerk Begleiter. Von der Waldeshöhe ging es hinab zum Wanderparkplatz Märkessiepen in Hagen-Sundern. Trotz kühler Temperaturen wurde den Wanderern hinauf zum Strülleken -Krusenberg- schon merklich wärmer und die Trinkpause dort oben kam zum richtigen Zeitpunkt. Die Kapelle „Neues Brünneken“ am Ende des Allendorfer Stationsweges war der nächste Sightseeing -Punkt. Von dort aus wurde der Höhenflug nach einiger Zeit ein schmaler Wanderweg , der von Birken gesäumt , und Fliegenpilze in allen Grössen und Farbschattierungen lugten aus dem Gras hervor. Der Rastplatz mit Blick auf Hagen-Sundern verwöhnte nicht nur den Gaumen sondern auch die Seele. Danach wurde die Endphase der Wanderung in Angriff genommen, im winzigen Ort Saal war Endpunkt der schönen , 13,5km langen und mit 680 Höhenmetern langen Wanderstrecke.

Text und Bild: Elvira Eberhard