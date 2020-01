Es war ein perfekter Hörgenuss, den die Big Band der Bundeswehr im Park des Jagdschlosses Herdringen bot. Auch wenn es bis zur Veranstaltung einige „kleinere“ Probleme gab. So fiel die "Generalprobe“ ins Wasser, und auch bei der Wiederholung lief es nicht nach Wunsch. Durch einen Unglücksfall wurde der Termin verschoben, aber das tat der Begeisterung keinen Abbruch. Denn als die Musiker auf der Bühne standen, war der Platz rund um das Schloss mehr als gut gefüllt.

Von Peter Benedickt



Der Eintritt zu dem Open-Air-Auftritt war frei, aber es wurde um Spenden gebeten. „Die Menschen waren zufrieden, so dass wir am Ende nach Abzug der Kosten mit rund 17.000 Euro neben der Jugendabteilung unseres Musikvereins Herdringen einige weitere Einrichtungen und Institutionen unterstützen können“, freute sich Andreas Schulte. Einen höheren Erlös verhinderten die besonderen Umstände – Verschiebung, zweimalige Werbungsmaßnahmen, der fast abgeschlossene Aufbau beim ersten Termin. Trotzdem kann sich beispielsweise die Grundschule Herdringen über eine ansehnliche Unterstützung freuen, und der Kindergarten wird jetzt seine gewünschte Mineralwasser-Aufbereitungsanlage bauen. „Auch wir danken den Verantwortlichen dafür, dass sie an uns ebenfalls gedacht haben“, strahlte der Vorsitzende der Hospiz-Stiftung Arnsberg-Sundern Dr. Wilhelm Geldmacher und erinnerte sich an den Abend des Konzerts: „Hervorragende Musik in einem einmaligen Ambiente. Unser Dank geht an den Freiherrn von Fürstenberg, der unter anderem sein Gelände unentgeltlich zur Verfügung stellte.“

Renovierungsarbeiten stehen an



Bei der Scheck-Übergabe an die Hospiz-Verantwortlichen in Arnsberg wurde zudem der professionelle Auftritt der Bundeswehr-Formation und die Präsentation mit Riesenleinwand und speziellen Lichteffekten gelobt: „Alles wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.“ Eine Idee zur Verwendung der Spende hat Dr. Wilhelm Geldmacher bereits: „Bei uns stehen Renovierungsarbeiten an, da ist diese finanzielle Beitrag herzlich willkommen.“ Zudem stehen auf der Hospiz-Wunschliste ein Strandkorb und neue Gartenmöbel.